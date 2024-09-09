Банковский сектор оценил возможности вложений в рыбной отрасли

Инвестиционный потенциал рыбной отрасли на Дальнем Востоке в горизонте до 2030 г. составит почти в 600 млрд рублей, оценивают в Россельхозбанке.

Россельхозбанк вложил в проекты в рыбохозяйственном комплексе 321 млрд рублей, в том числе 2/3 от этой суммы пришлось на долю Дальневосточного региона, сообщила на Восточном экономическом форуме первый зампред правления банка Ирина Жачкина.

РСХБ принял участие в реализации 132 инвестиционных проектов, в том числе 112 объектов инвестирования уже введены в строй, рассказали Fishnews в пресс-службе банковской организации.

Среди наиболее значимых проектов при участии банка названо строительство 8 краболовных судов группой компаний «Антей» с объемом финансирования 13,6 млрд рублей, с «Инарктикой СЗ» — строительство, реконструкция и модернизация рыбопитомника для производства посадочного материала лососевых рыб в Карелии за 2,25 млрд рублей и приобретение смолта атлантического лосося, емкостей для размещения рыбопосадочного материала в Мурманской области за 2,9 млрд рублей. Отмечено также сотрудничество с ГК «Гидрострой».

Ирина Жачкина отметина, что усилия банка в развитии отрасли сосредоточены на трех основных направлениях. Это модернизация и реконструкция рыбоперерабатывающих мощностей для наращивания производства продукции глубокой переработки, увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и ускоренное развитие товарной аквакультуры.

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