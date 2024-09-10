Путина не вышла на показатели прошлых лет

По данным на 8 сентября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 215 тыс. тонн. Это ниже показателей за аналогичные периоды двух предыдущих четных лет, сообщили во ВНИРО.

Камчатский край поймал к концу прошлой недели около 129 тыс. тонн лососей, в том числе около 74 тыс. тонн горбуши, 33,8 тыс. тонн нерки и 14 тыс. тонн кеты, сообщает корреспондент Fishnews.

На втором месте по объемам добычи — Сахалинская область, где выловлено более 38,9 тыс. тонн красной рыбы. Вылов горбуши в островном регионе на отчетную дату составил около 31,8 тыс. тонн, кеты — порядка 5 тыс. тонн.

Чуть меньше лососей добыто в Хабаровском крае — около 36,4 тыс. тонн, в том числе 21,5 тыс. тонн горбуши и 14 тыс. тонн кеты.

В Магаданской области рыбаки взяли порядка 8,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Горбуши в регионе добыто около 6 тыс. тонн, кеты — около 2,6 тыс. тонн.

В Приморском крае лососевая путина обеспечила вылов около 1,8 тыс. тонн, на Чукотке — 304 тонны.

Суммарный объем вылова существенно отличается от уровня 2022 и 2020 гг., когда было добыто 235,7 и 262,3 тыс. тонн лососей соответственно, отметили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Промысел, по данным института, сейчас базируется на кете и кижуче.

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