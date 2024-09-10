На промысле иваси выросли уловы

К 8 сентября отечественный флот освоил на пелагической путине 227,3 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). Специалисты ТИНРО отмечают увеличение уловов этой рыбы.

Сейчас в промысле сардины и скумбрии участвуют 24 добывающих судна. В прошедшую неделю на лову работало 18 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, однако в среднем ежесуточно рыбачили 12 судов, говорится в традиционном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО. По его данным, количество судо-суток (СС) лова за неделю составило 83, сообщает корреспондент Fishnews.

Промысел велся на акватории Южно-Курильской и Северо-Курильской зон на перепаде температур 9-13°С. Максимальный суточный вылов иваси у отдельных судов превышал 750 тонн, средний вылов на СС составил 270 тонн, за неделю освоено 22 413 тонн.

Скумбрии за неделю поймали 104 тонны, а с начала года по 8 сентября — 2,3 тыс. тонн

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