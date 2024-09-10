Для контроля в сфере безопасности флота установили индикаторы риска

Минсельхоз утвердил перечень индикаторов риска нарушения для контроля в области безопасности плавания рыбопромысловых судов. Такие ориентиры служат для принятия решения о внеплановом контрольном мероприятии и выборе его вида.

Перечень индикаторов риска, на который будут ориентироваться контролеры в сфере обеспечения безопасности рыбацких судов в районах промысла, утвержден приказом Минсельхоза от 19 июня 2024 г. № 327, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый ориентир — наличие у должностных лиц теруправлений Росрыболовства информации о выявлении в течение календарного года факта изъятия у двух или более рыбопромысловых судов одного судовладельца свидетельства об управлении безопасностью из-за несоответствия требованиям МКУБ.

Второй ориентир — это наличие у должностных лиц теруправления Росрыболовства информации о выявлении в течение 180 календарных дней со дня вынесения капитаном морского порта решения об отказе на выход рыбопромыслового судна случая повторного отказа этому судну или отказа другому рыбопромысловому судну одного и того же судовладельца. Причиной для невыпуска должны быть недостатки судна, создающие угрозу безопасности его плавания, жизни или здоровью находящихся на борту людей либо угрозу причинения ущерба морской среде.

Напомним, что срабатывание индикатора риска не является стопроцентным показателем несоблюдения требований, но может свидетельствовать о наличии нарушения.

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