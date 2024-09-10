Бизнес Китая интересуется перевалкой рыбы во Владивостоке

Владивостокский морской рыбный порт посетила делегация Комитета по содействию развития международной торговли из города Далянь. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере перевалки и хранения рыбных грузов.

В состав делегации вошли представители нескольких портов Желтого моря провинции Ляонин. На встрече были достигнуты договоренности в области транспортно-логистического взаимодействия с КНР, сообщили Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.

Руководство компании представило китайским партнерам ключевые конкурентные преимущества и перспективы развития предприятия.

Встречу завершила производственная экскурсия — гостям продемонстрировали инфраструктуру порта, задействованную в перевалке рыбопродукции.

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