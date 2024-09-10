Россия практически удвоила экспорт рыбопродукции глубокой переработки

Поставки на внешний рынок рыбной продукции с высокой степенью переработки за пять лет выросли с 205 тыс. тонн до 389 тыс. тонн — такие данные приводит Россельхозбанк.

В экспорте продукции рыбного хозяйства за 2023 г. в физическом выражении продукция глубокой переработки заняла 16%. В стоимостном выражении поставки таких товаров выросли с 2018 г. в 1,9 раза — с 580 млн долларов до 1,1 млрд долларов, обеспечивая 20% всего дохода, рассказали Fishnews в пресс-службе РСХБ.

«Сейчас идет активное совершенствование технологий и оборудования для переработки, внедряются инновации в производственные линии, развивается логистическая инфраструктура, включая порты, склады и транспортные маршруты, оказывается государственная поддержка. Мы прогнозируем, что на горизонте 2030 года объем продукции высокого передела в экспорте рыбохозяйственного комплекса превысит 754 тыс. тонн, что составит уже треть от всех поставок. При этом, конечно, в приоритете внутренний рынок, и к 2030 году мы видим потенциал увеличения производства продукции глубокой переработки на 1 млн тонн относительно 2023 года», — заявила первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Для дальнейшего развития отрасль нуждается в дополнительных мерах господдержки, считают в РСХБ. Стимулами могут послужить возмещение капитальных издержек или льготная процентная ставка. Переработка и доработка продукции до сегмента потребления В2С или сегмента HoReCa тоже должны войти в периметр этих мер. Это позволит как существенно улучшить качество производимой продукции, так и расширить ассортимент, что, в свою очередь, повлияет на рост потребления рыбопродукции, отметила первый зампред правления Россельхозбанка.

Обозначенные планы развития глубокой переработки также помогут увеличить занятость в рыбохозяйственном комплексе с 49 до 60 тыс. человек, отметили в банке.

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