Колыма продлила срок добычи лосося

В Магаданской области региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб внесла изменения в режим проходных дней и сдвинула сроки лососевой путины для всех видов рыболовства до 22 сентября.

Из-за сложившейся гидрометеорологической обстановки и в соответствии с заключением Магаданского филиала ВНИРО в период с 9 по 15 сентября включительно отменен режим проходных дней на всех водных объектах области, включая морскую акваторию, прилегающую к границам региона. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Добыча тихоокеанских лососей и гольцов в заливе Шелихова и впадающих в него реках, в западной части Тауйской губы и впадающих в нее реках (от мыса Чирикова до мыса Шестакова), а также на рыболовных участках «зал. Бабушкина» и «р. Сиглан» (за исключением специализированного промысла кижуча и гольцов) закроется 22 сентября в 23:00. Такой срок определен для всех видов рыболовства: промышленного, любительского и традиционного.

С 16 сентября будет действовать ранее установленный режим проходных дней.

В пресс-службе правительства региона привели комментарий руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина. По его словам, погодные условия «смазывают» концовку лососевой путины, которая в Магаданской области развивалась по положительному сценарию. Но в первую очередь принятое решение продиктовано необходимостью дать рыбакам, как любителям, так и промышленникам, выловить выделенные объемы кеты и кижуча, отметил глава ведомства.

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