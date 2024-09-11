На Верхнем Амуре поймали лососевого браконьера

В Хабаровском крае по постановлению природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело о незаконной добыче кеты в особо крупном размере. Ущерб составил более 400 тыс. рублей.

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела очередной рейд совместно с правоохранительными органами.

В районе села Булава в Ульчском районе была задержана лодка местного жителя с 39 экземплярами осенней кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Рыба, транспортное средство и орудия лова изъяты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, причинившая особо крупный ущерб).

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