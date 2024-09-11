РВУ в Ростовской области разыграют на торгах

В Ростовской области на аукцион выставлены 10 участков под пастбищное рыбоводство, размеры акваторий — от 2,5 до 23,8 га. Заявки можно подавать до 7 октября.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, 10 рыбоводных участков находятся в восьми районах Ростовской области.

Начальные цены лотов варьируются от 2 тыс. до 19 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 17 октября в Ростове-на-Дону. Все РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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