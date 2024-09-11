США закрывают свои порты для ряда зарубежных судов

Соединенные Штаты запретили пользоваться услугами своих портов некоторым рыбацким судам из 17 стран, включая Россию, мера начнет действовать с 10 октября. Официальными причинами названы участие в нелегальном промысле или применение неэкологичных способов добычи.

Как рассказали в Службе морского рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), под американский запрет попали следующие суда:

- ярусоловы под флагом Китая, допущенные к промыслу несколькими международными комиссиями;

- суда под российским флагом, которые Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) допустила к промыслу клыкача;

- суда под мексиканским флагом, ведущие промысел жаберными сетями в заливе Уллоа, (при этом существующие запреты для мексиканских судов, рыбачащих в Мексиканском заливе, остаются в силе);

- ярусоловы, допущенные к промыслу Международной комиссией по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, ИККАТ) и работающие в водах за пределами национальной юрисдикции под флагами Алжира, Барбадоса, Кот-д'Ивуара, Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Намибии, Сенегала, Испании, Тринидада и Тобаго, Туниса и Турции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всем этим судам будет отказано в заправке топливом и пополнении запасов. Исключение — случаи, когда необходимо обеспечить безопасность, здоровье и благополучие экипажа. При этом доступ может быть разрешен в случае форс-мажорных обстоятельств.

Официальная причина запрета — непрохождение судами сертификации Службы морского рыболовства NOAA в соответствии с американским законом о защите моратория на дрифтерный промысел в открытом море (High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act). Он предписывает выявлять страны, флот которых занимается нелегальным промыслом, а также государства и организации, ведущие рыболовную деятельность, приводящую к прилову охраняемых морских обитателей или добыче акул в водах за пределами какой-либо национальной юрисдикции.

В службе отмечают, что после выявления факта несоответствия по закону проводятся двухлетние консультации с заинтересованными странами. Согласно отчету для Конгресса США за 2023 г., аттестацию не прошли 17 государств.

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