Браконьеров Приморья лишают сетей и транспорта

В Приморском крае инспекторы рыбоохраны с начала года изъяли свыше 17 км сетных орудий добычи и четыре транспортных средства. В естественную среду обитания выпущено свыше 700 кг браконьерских уловов.

За январь — август в регионе выявлено и привлечено к административной ответственности 1979 нарушителей законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. При этом 224 задержания пришлось на август, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

По результатам рыбоохранных мероприятий изъято 966 орудий незаконного лова, в том числе 590 ставных сетей общей длиной 17041 м. На нарушителей наложено 2,687 млн рублей административных штрафов, из которых уже взыскано 1,951 млн рублей.

За период лососевой путины составлено 547 административных протоколов. Из русел нерестовых рек снято 288 ставных сетей общей длиной 8488 метров.

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