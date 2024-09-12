Судаку подбирают оптимальный рацион

Санкт-Петербургский филиал ВНИРО (ГосНИОРХ) проводит испытания кормов для судака. Разрабатываемые продукты предназначаются для индустриального рыбоводства.

Успешные работы филиала по формированию ремонтно-маточных стад судака в садках свидетельствуют о возможности культивирования этого вида на искусственных рационах от личинок или сеголеток, сообщили Fishnews в пресс-службе ГосНИРОХ.

«Однако предлагаемые на рынке корма для лососевых и осетровых видов не удовлетворяют в полной мере потребности судака и приводят, как правило, к чрезмерному отложению липидов в полости тела и печени, что негативно отражается на физиологическом состоянии организма рыб», — обратили внимание ученые.

В филиале испытывают корма для судака с различными белковыми ингредиентами — соевой и гороховой мукой, мукой из личинок насекомых (черной львинки) и гаприном (высокобелкового продукта микробиологического синтеза).

Полученные результаты позволят определить наиболее перспективные белковые компоненты для дальнейших исследований и рекомендаций для кормовой промышленности.

Разрабатываемые корма позволят сэкономить до 38% рыбной муки без потери общей массы выращиваемой рыбы и без снижения качества рыбной продукции, подчеркивают в ГосНИОРХ.

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