Россия наловила 3,6 млн тонн

Добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями к 10 сентября составила почти 3,6 млн тонн. В том числе 2,7 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

В Северном бассейне поймали 352,7 тыс. тонн ВБР (+0,5% к уровню прошлого года), в Западном — 54,8 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 23,5 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 49,8 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 355,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

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