Рыбным экспортерам упростили регистрацию в CIFER

Главное таможенное управление Китая оптимизировало форму заявки на регистрацию предприятий по производству, транспортировке и хранению продукции водного промысла в системе CIFER.

Заполнение информации «Код HS», «Код CIQ», «Латинское название», «Информация об экспорте за последние два года» не требуется, сообщили Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Кроме того, уже зарегистрированным предприятиям добавлена категория «Продукция водного промысла». При этом срок действия регистрации видов продукции будет совпадать со сроком действия регистрации предприятия.

Регистрация предприятий в системе продолжается. Список одобренных объектов и руководство по использованию CIFER размещены на сайте НЦБРП.

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