В аквакультурные методики добавят показатели для новых регионов

Минсельхоз подготовил проекты изменений в две методики по определению минимального объема изъятия объектов рыбоводства. Эти документы планируется дополнить данными для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Проекты предлагаемых поправок опубликованы на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Один блок изменений планируется внести в приложения №1 и №2 к Методике определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка. В документ добавят показатели объемов подлежащих изъятию объектов аквакультуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Другие поправки приготовлены для Методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры. Приложение к этой методике дополнят водными объектами новых регионов.

Общественное обсуждение обоих проектов продлится до 26 сентября.

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