Российский вылов иваси достиг 250 тыс. тонн

На 15 сентября российские рыбопромышленники освоили 249,7 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). За аналогичный период прошлого года было добыто 174,1 тыс. тонн.

Сейчас в промысле сардины и скумбрии участвуют 27 добывающих судов. В прошедшую неделю на лову работало 21 средне- и крупнотоннажное судно под российским флагом, однако, в среднем, ежесуточно рыбачили 13 из них. Количество судо-суток (СС) лова за неделю составило 91, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Промысел велся на акватории Южно-Курильской и Северо-

Курильской зон на перепаде температур 8-12°С. Уловы иваси сопоставимы с уровнем прошлой недели, максимальный суточный вылов у отдельных судов превышал 790 тонн, средний вылов на СС составил 246 тонн, за неделю освоено 22391 тонна.

Скумбрии за неделю поймали 12 тонн, с начала года — 2,3 тыс. тонн (уровень прошлого года составлял 9,1 тыс. тонн).

Кроме того, одно российское судно работает на лове сайры за пределами исключительной экономзоны РФ у границы открытых вод. Нарастающий вылов — 39 тонн.

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