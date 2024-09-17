На рынок КНР впустили еще пять рыбных экспортеров

Пополнился список российских предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла, имеющих право на экспорт в Китай. В системе CIFER зарегистрировались еще пять объектов.

Всего в перечень включено 911 поставщиков, сообщили Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Регистрация в специализированной системе CIFER продолжается.

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