Лососевая путина продолжается в осеннем режиме

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке к концу недели достиг отметки в 219 тыс. тонн. Эстафета по обеспечению основных промысловых уловов перешла к кете.

Камчатский край, по данным на 15 сентября поймал 129,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей. На долю горбуши приходится около 74,6 тыс. тонн. Нерки добыто более 33,9 тыс. тонн, кеты — 14,7 тыс. тонн, кижуча — 6,6 тыс. тонн. Основные объемы кеты пойманы на западном побережье — около 9 тыс. тонн. В этих же промысловых подзонах освоены и основные уловы кижуча — порядка 4 тыс. тонн.

На втором месте по общему вылову лососей остается Сахалинская область, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы ВНИРО. В островном регионе рыбаки взяли порядка 41,4 тыс. тонн. Горбуши добыто около 32 тыс. тонн, преимущественно в Восточно-Сахалинской подзоне. Кеты — около 7,3 тыс. тонн.

Рыбаки Хабаровского края поймали около 37,6 тыс. тонн лососей, в том числе около 21,5 тыс. тонн горбуши и 15,4 тыс. тонн кеты. Большая часть уловов горбуши и кеты приходится на материковое побережье Охотского моря — 15 тыс. тонн и 10 тыс. тонн соответственно.

В Магаданской области добыто около 8,7 тыс. тонн, в Приморском крае — порядка 1,8 тыс. тонн, на Чукотке — 306 тонн.

В 2022 и 2020 гг. общий вылов лососей на Дальнем Востоке составлял 247,7 и 275,4 тыс. тонн соответственно, указали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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