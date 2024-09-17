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Fishplace ждет посетителей выставки на стенде М5 в павильоне G. Иллюстрация предоставлена командой Fishplace

FishPlace приглашает на международную рыбную выставку в Санкт-Петербурге: откройте новые горизонты торговли!

В 2024 году на Seafood Expo Russia, крупнейшей международной выставке рыбной продукции в Санкт-Петербурге, мы с гордостью представим вам обновленную версию платформы FishPlace — инновационного решения для торговли рыбой и морепродуктами.

С момента запуска в 2023 году FishPlace быстро стала незаменимым инструментом для игроков рыбной отрасли, упрощая процессы взаимодействия между поставщиками и покупателями на цифровой основе.

Быстро, эффективно и технологично

FishPlace объединяет лучшее из традиционной торговли с преимуществами современных IT-технологий, предлагая решения, которые делают работу с рыбой и морепродуктами более удобной, прозрачной и безопасной. Благодаря платформе, можно в несколько кликов подобрать холодильный склад, оформить электронную заявку и организовать хранение и доставку продукции по всей России. Это экономит время, ресурсы и минимизирует риски, связанные с логистикой.

FishPlace: больше, чем просто торговая площадка

FishPlace — это не только торговая платформа, но и мощный инструмент для повышения эффективности бизнеса. Вот лишь некоторые из возможностей платформы, которые делают ее уникальной:

- Поиск и подбор холодильных складов с учетом ваших параметров по всей стране.
- Электронные заявки на взаимодействие с продавцами и складскими операторами.
- Интуитивно понятные чаты для общения с партнерами.
- Персональные цифровые офисы – уникальные сайты компаний внутри платформы, которые позволяют быстро и удобно продавать продукцию.
- Учет продукции в режиме реального времени для оперативного управления запасами.
- Встроенная CRM-система для автоматизации рабочих процессов, что значительно повышает продуктивность команды.

Постоянное развитие: мы слушаем наших пользователей

Мы внимательно относимся к каждому мнению и предложению, потому что верим, что цифровизация рыбной отрасли — это процесс, который требует гибкости и открытости к изменениям. На Seafood Expo Russia 2024 мы представим новые функции платформы, разработанные с учетом потребностей клиентов, и предложим специальные бонусы для новых пользователей.

Зачем вам нужно посетить наш стенд на выставке?

Выставка — это не только отличная возможность познакомиться с последними трендами в рыбной промышленности, но и шанс увидеть, как FishPlace может кардинально улучшить ваш бизнес. Мы приглашаем вас посетить наш стенд M5 в павильоне G — здесь вы сможете получить подробную консультацию, протестировать платформу и обсудить свои бизнес-задачи с нашими специалистами.

Встреча с основателем: влияйте на будущее рыбной отрасли!

На выставке вас ждет уникальная возможность встретиться с основателем FishPlace — Юлией Беликовой, которая поделится своим видением будущего рыбной промышленности и цифровизации торговли. Это прекрасный шанс обсудить, как инновации могут улучшить вашу деятельность и как ваше мнение может повлиять на дальнейшее развитие платформы.

Присоединяйтесь к лидерам рынка на крупнейшей рыбной выставке России!

VII GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA — это событие, которое нельзя пропустить, если вы хотите быть на передовой рыбной отрасли. Воспользуйтесь возможностью стать частью глобального процесса цифровизации торговли рыбой и морепродуктами с FishPlace. Мы ждем вас на стенде M5 в павильоне G!

Ловите шанс начать новую главу в истории торговли рыбой и морепродуктами с Fishplace.ru

fishplace.ru

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Fishnews

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  • Fishplace ждет посетителей выставки на стенде М5 в павильоне G. Иллюстрация предоставлена командой Fishplace
  • На выставке вы можете встретиться с основательницей платформы Юлией БЕЛИКОВОЙ. Фото предоставлено командой Fishplace
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