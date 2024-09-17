Камчатских газовиков обязали компенсировать ущерб рыбным запасам

Арбитражные суды в трех инстанциях рассмотрели тяжбу между Северо-Восточным теруправлением Росрыболовства и газодобывающей компанией о компенсации ущерба водным биоресурсам. Газовики уверяли, что вреда рыбе не нанесли, но от проведения экспертизы отказались. Суды обязали их провести выпуск мальков.

В 2014 г. компания «Газпром инвест»обратилась в СВТУ с заявлением о согласовании подключения дополнительных скважин Кшукского газоконденсатного месторождения на западном побережье Камчатки, в Соболевском районе. Проект был согласован при условии компенсации ущерба в виде выпуска молоди кеты средней массой до 1 г. в объеме 61 тыс. штук.

Позднее газовики прекратили строительство и скорректировали проектную документацию. Несмотря на это, СВТУ неоднократно обращалось к «Газпром инвест» с требованием провести выпуски. Дело дошло до арбитража.

В ходе рассмотрения дела представитель газодобывающей компании настаивал, что компенсация ущерба не нужна, поскольку фактически он не был причинен.

«Федеральное законодательство предусматривает обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду на всех этапах подготовки документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность. При этом в случае корректировки проектной документации и изменения первоначальных проектных решений у ответчика имелась обязанность обратиться за повторной оценкой воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания, а также за получением нового разрешения на осуществление такой деятельности в рамках откорректированного проекта, однако общество этого не сделало», — сообщили Fishnews в пресс-службе Арбитражного суда Камчатского края.

Суд установил, что корректировка проекта свидетельствует об изменении показателей воздействия на окружающую природную среду, но не исключает его. Газовики не представили доказательств, что выполненные работы не нанесли вред рыбохозяйственным водным объектам. Камчатский филиал ВНИРО в своей оценке указал, что воздействие объекта «Газпром инвест» на водосборную территорию даже после корректировки проекта имело место.

Апелляционный суд неоднократно предлагал ответчику провести судебную экспертизу для определения размера фактически нанесенного ущерба, однако позиция газовиков об отсутствии вреда была категорична, отметили в пресс-службе.

Дело рассматривалось в арбитражных судах более года, суды трех инстанций сделали однозначный вывод об отсутствии оснований для освобождения ответчика от обязанности возместить вред. В результате суд удовлетворил требование СВТУ о компенсации. Решение было обжаловано и оставлено в силе постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций.

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