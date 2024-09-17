В ХМАО накрыли склад с «беспаспортной» рыбой

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре житель Нижневартовска подозревается в незаконном обороте сибирского осетра. Кроме того, на территории предприятия фигуранта нашли около 6,5 тонны различной рыбы без документов.

Индивидуальный предприниматель пытался сбыть трех свежемороженых и двух копченых осетров, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

По информации правоохранителей, деликатес фигурант хранил в морозильных камерах в складских помещениях. Также в ходе обыска на складах ИП было обнаружено около 6,5 тонны разной рыбы, хранившейся без необходимых документов

Согласно экспертизе, причиненный ущерб превысил 2,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). На имущество подозреваемого наложен арест.

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