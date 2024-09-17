Ветра нагнали медуз в Таганрогский залив

В Таганрогском заливе Азовского моря увеличилась биомасса медузы корнерота. Ученые связывают такое явление с ветрами и ожидают, что скопления этих животных будут влиять на рыбный промысел.

Азово-Черноморский филиал ВНИРО исследовал распределения популяции сцифоидной медузы корнерота в Азовском море. Ареал распространения медузы охватывал всю акваторию собственно моря, а наибольшие скопления отмечались в его северной, западной и южной частях. В Таганрогском заливе корнероты присутствовали в уловах только на западе, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Биомасса медуз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась в Таганрогском заливе, а в море незначительно, но уменьшилась.

Увеличение количества медуз в восточной части моря и заход их до центральной части Таганрогского залива, по мнению ученых, связаны с преобладанием ветров западных направлений. Они привели к сгону и образованию скоплений.

Во ВНИРО отметили, что в 2024 г. размер и масса отдельных особей сцифоидных медуз была меньше, чем в прошлом году. Это произошло из-за того, что оптимальная температура воды для их развития (23-26°С) наступила почти на месяц позже, чем в 2023 г.

«Несмотря на некоторое снижение запаса, количество медуз достаточно высоко для оказания воздействия на ведение промысла в Азовском море в 2024 году. Наибольшее их влияние ожидается в северной и восточной частях Азовского моря», — обратили внимание специалисты.

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