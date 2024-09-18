На Амуре пресекли нелегальный промысел кеты

В Хабаровском крае полицейские задержали на Амуре незаконного добытчика осенней кеты. Ущерб, причиненный незаконной деятельностью, превысил 1,55 млн рублей.

Рейд проводился в Комсомольском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2024». В районе Нижнетамбовского сельского поселения был задержан подозреваемый в незаконной добыче красной рыбы.

Местный житель при помощи лодки и рыболовной сети добыл 146 экземпляров кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Полицейские отметили, что вылов в этом месте запрещен, так как оно является путем миграции тихоокеанских лососей на нерест.

Орудия лова и катер изъяты и помещены на ответственное хранение, рыба уничтожена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. С подозреваемого взяли обязательство о явке.

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