В Селенгу приходят нереститься омули нового поколения

Полевые отряды Байкальского филиала ВНИРО начали работы на омулевых нерестовых реках. Специалисты отметили, что на Селенгу начинает подходить новое, более многочисленное поколение.

Мониторинг ведется на Селенге, Баргузине, а также малых реках южной части озера. Экспедиционная группа вылетела на Северный Байкал, где ожидается заход нерестового омуля в Верхнюю Ангару и Кичеру.

Нерестовая миграция 2024 г. — седьмая по счету, проходящая в условиях запрета на промышленный лов эндемика. Сотрудники БайкалНИРО проводят оценку численности и структуры нерестовых стад — расовой, размерной, возрастной, половой. Также специалисты определяют популяционную плодовитость рыбы различных морфо-экологических групп.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, первые производители омуля появились на Селенге в последних числах августа, с 5 сентября наблюдается ход небольшой интенсивности. Массового хода рыбы не отмечено, что согласуется с прогнозом снижения численности половозрелых рыб селенгинской популяции.

«В отличие от предыдущего нерестового сезона, в уловах появились омули младшевозрастных групп, то есть на нерест начинает выходить следующее, более многочисленное поколение», — обратили внимание ученые.

В реке Баргузин по состоянию на середину сентября наблюдается единичный заход производителей. Аналогичная ситуация на реках Южного Байкала (Большая Речка и Култушная — там тоже заход производителей только начинается.

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