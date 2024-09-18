В Югре подготовили четыре участка для рыбоводов

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на аукцион выставили четыре участка для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки в бумажном и электронном форматах принимаются до 18 октября.

Организатор торгов — Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, разыгрывается один речной и три озерных рыбоводных участка.

Два РВУ, расположенных в Ханты-Мансийском и Сургутском районах, предлагаются под индустриальную аквакультуру. Размер акваторий — 116,8 и 133 га, стартовая стоимость лотов — 93,4 тыс. и 106,4 тыс. рублей соответственно.

Другие два участка для пастбищной аквакультуры, площадью 35,17 га и 477 га, находятся в Березовском и Кондинском районах. Начальная стоимость этих РВУ — 28,1 тыс. и 381,6 тыс. рублей соответственно.

Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Торги планируется провести 24 октября в Тюмени.

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