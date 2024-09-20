Осетровая покупка стала причиной «уголовки»

В Хабаровском крае перед судом предстанет житель Комсомольска-на-Амуре — по информации правоохранителей, он нелегально приобрел 45 кг осетрины.

В ходе рейда в рамках операции «Путина» транспортные полицейские остановили катер. На борту оперуполномоченные обнаружили и изъяли девять частей амурского осетра, рассказали Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). В ходе дознания было установлено, что обвиняемый приобрел 45 кг осетрины у неустановленного лица.

Дело направлено в суд, с фигуранта взяли обязательство о явке.

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