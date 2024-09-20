Два русловых пруда в Калмыкии разыграют на торгах

В Республике Калмыкия объявлен аукцион на два участка, предназначенных для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 17 октября.

Организатор торгов — Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыбоводам предлагают русловые пруды (малые водохранилища) в Яшалтинском районе.

Первый рыбоводный участок находится на реке Джалга. Его размер составляет 116,8 га, а начальная цена — 100,6 тыс. рублей. Второй РВУ расположен на временном водотоке без названия. Площадь разыгрываемой акватории — 16,1 га, стартовая стоимость — 13,9 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 24 октября в Астрахани. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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