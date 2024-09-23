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Норвежская семга

Норвегия открывает больше возможностей для экспорта рыбы

Норвегия и Европейский союз договорились о системе квот для беспошлинных поставок рыбы и морепродуктов королевства. Также норвежская сторона согласовала условия экспорта рыбопродукции на рынок Бразилии.

Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и ЕС подписали соглашение о новом периоде финансирования Европейской экономической зоны и норвежских грантах, сообщает корреспондент Fishnews. Три государства передадут 3,268 млрд евро (более 3,6 млрд долларов) для 15 наименее обеспеченных стран Евросоюза. Доля Норвегии при этом составит 97%.

В обмен королевство получит квоты на беспошлинный экспорт 12 видов рыбопродукции. Период — с мая 2021 г. по апрель 2028 г., объемы квот за прошедшее время распределят на оставшийся период, пишет китайское государственное информагенство «Синьхуа». Также, по его данным, недоиспользованные квоты можно будет перенести и использовать до весны 2030 г.

Норвежский министр рыболовства и океанов Марианна Сивертсен Нэсс отметила, что ЕС является самым важным рынком для норвежской рыбопродукции. Правительство королевства продолжает переговоры с Евросоюзом, чтобы как можно быстрее воспользоваться предоставленными квотами.

Кроме того, Бразилия полностью открыла свой рынок для норвежской рыбопродукции, в первую очередь для лосося. По информации зарубежных СМИ, две страны согласовали условия экспорта рыбы и морепродуктов королевства. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов получило право выдавать сертификаты безопасности для аквакультурной продукции, поставляемой в латиноамериканскую республику. Эти документы распространяются на все виды товаров — от филе до целой и потрошеной рыбы, а также на продукцию рыбопереработки, включая копчености.

Переговоры о порядке выдачи сертификатов и допуска норвежской продукции шли с 2021 г. Традиционно Норвегия поставляла в Бразилию каракатицу, но возможность экспорта лосося открывает новые горизонты для аквафермеров, отмечает пресса.

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