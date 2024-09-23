Росрыболовство подсчитало вылов на середину сентября

Российские пользователи к 16 сентября освоили в совокупности 3,67 млн тонн рыбы и морепродуктов. Более 2,8 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

На Дальнем Востоке поймали свыше 1,6 млн тонн минтая (+9,7 тыс. тонн к уровню прошлого года), 90,5 тыс. тонн трески, 323,3 тыс. тонн сельди (+45,5 тыс. тонн), 53,7 тыс. тонн камбалы, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейн освоили 357,2 тыс. тонн, в том числе 188,5 тыс. тонн трески, 44,2 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне уловы составили 54,9 тыс. тонн. Выловили 30,4 тыс. тонн шпрот, 18,6 тыс. тонн балтийской сельди.

Азово-Черноморский бассейн принес рыбакам 23,6 тыс. тонн. Из них 9,2 тыс. тонн пришлось на хамсу (+0,7 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 50,2 тыс. тонн, в том числе 18,9 тыс. тонн кильки и 11,3 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 364,802 тыс. тонн водных биоресурсов.

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