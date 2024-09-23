Россия и Пакистан прорабатывают вопросы рыбной торговли

Россельхознадзор продолжает с пакистанскими коллегами работу по согласованию ветеринарных сертификатов на экспорт из России рыбной продукции. Изучается и вопрос о поставках таких товаров из Пакистана.

Переговоры с торговым представителем посольства Пакистана в России Мухаммадом Шаукатом Хайятом провел в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Стороны обсудили взаимные поставки рыбных товаров на рынки обеих стран. Компетентные ведомства продолжают работу по согласованию ветеринарных сертификатов на экспорт из России в Пакистан рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе российской службы. Россельхознадзор ожидает от зарубежных коллег обратную связь по проектам этих сертификатов.

«Для рассмотрения вопроса открытия поставок рыбопродукции с предприятий Пакистана в Россию ветеринарной службе Республики необходимо предоставить информацию о системе контроля и обеспечения безопасности рыбных продуктов в стране», — отметили в пресс-службе.

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