Уловы иваси уверенно растут

На 22 сентября российский флот освоил почти 280 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). На отчетную дату прошлого года результат составлял около 200 тыс. тонн.

В промысле сардины и скумбрии участвует 28 добывающих судов. В прошедшую неделю работало от 14 до 20 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем ежесуточно лов вели 16 судов. Одно оснащено кошельковыми неводом, остальные — пелагическими тралами. За неделю отработано 114 судо-суток (СС), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской и Северо-Курильской зон на перепаде температур 8-12°С. Уловы сардины сопоставимы с уровнем прошлой недели, максимальный суточный вылов у отдельных судов превышал 760 тонн, средний вылов на СС составил 259 тонн, за неделю освоено 29 576 тонн.

Скумбрии за неделю поймали 14 тонн, с начала года — 2,3 тыс. тонн. В 2023 г. на отчетную дату рыбаки наловили 9,3 тыс. тонн.

На сайре в открытых водах работают суда под флагами КНР, Тайваня и Республики Корея — в общей сложности около 150 единиц. По имеющейся у ТИНРО информации, на 14 сентября их совокупный вылов составил 80,8 тыс. тонн (уровень прошлого года — 60,7 тыс. тонн). Также эту рыбу добывают два российских судна, отечественный нарастающий вылов — 45 тонн.

Кроме того, промысел сардины, скумбрии и других пелагических объектов в открытых водах ведут около 100 иностранных судов, преимущественно под китайским флагом. Они работают в районе с центральными координатами 45°08’ с.ш., 157°45’ в.д.

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