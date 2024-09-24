Уловы лососей скромнее показателей прошлых лет

К 22 сентября рыбаки добыли на Дальнем Востоке более 224,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Камчатском крае выловлено порядка 130 тыс. тонн.

Вылов лососей по видам на Камчатке следующий: горбуши — более 74,6 тыс. тонн, кеты — 14,5 тыс. тонн, нерки — 34 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Также поймано порядка 6,8 тыс. тонн кижуча и 321 тонна чавычи.

В Сахалинской области поймали более 44,4 тыс. тонн. Прибавку по уловам сейчас дает прежде всего кета. Всего этого вида лососей в островном регионе поймали более 10,2 тыс. тонн, главным образом в Восточно-Сахалинской подзоне.

В Хабаровском крае общий вылов красной рыбы превысил 38,8 тыс. тонн. Кетовые уловы в регионе достигли 16,7 тыс. тонн. Горбуши суммарно добыто 21,5 тыс. тонн.

В Магаданской области рыбаки освоили около 8,9 тыс. тонн, в Приморском крае — порядка 1,8 тыс. тонн, на Чукотке — 306 тонн.

Общий вылов на завершившуюся на четвертую пятидневку сентября — 223,7 тыс. тонн — отстает от показателя 2022 г., когда было поймано 251,3 тыс. тонн, от уровня 2020 г. в 279,9 тыс. тонн.

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