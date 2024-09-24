Минсельхоз собирается уточнить порядок учета вычетов по промысловому сбору

Министерство сельского хозяйство подготовило проект изменений порядка учета вычета по сбору за пользование водными биоресурсами. Планируется фиксировать информацию о размере льготы, подтвержденной, но не использованной в текущем календарном году.

Проект приказа «О внесении изменений в Порядок учета информации о размерах вычетов...» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что согласно приказу Минсельхоза Росрыболовство (его теруправления) осуществляет учет информации о размерах вычетов по уплате сборов за пользование водными биоресурсами, обоснованность применения которых была подтверждена и которые были использованы плательщиками. Для этого ведется специальный журнал.

Предлагается предусмотреть, что учитывается в том числе размер подтвержденного вычета, не использованный в текущем году. При этом планируется закрепить, что эта информация вносится в журнал, если вычет, обоснованность применения которого подтверждена, был использован в текущем календарном году не в полном объеме.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что некоторые рыбохозяйственные организации уже использовали в 2022 г. свое право на уменьшение ставки на основании редакции пункта, который действовал до внесения в НК РФ поправок по промысловому сбору для градо- поселкообразующих организаций, рыболовецких артелей (колхозов), и это исключило для них возможность повторного уменьшения ставки. Иное толкование означало бы создание ситуации, при которой допускалось бы нарушение равенства пользователей водными биоресурсами, гарантированное Конституцией.

«Исходя из указанного конституционного принципа, представляется правильным под «ставкой сбора за соответствующий объект водных биологических ресурсов» понимать ту ставку сбора, по которой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями фактически осуществлялась плата за объект водных биоресурсов на основании главы 251 Налогового кодекса Российской Федерации», — отмечено в пояснительной записке.

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