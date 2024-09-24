Наука ищет рыбные места для промысловиков Югры

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО провели комплексную экспедицию по среднему течению Оби и ее притокам в Нижневартовском районе ХМАО — Югры. По фондовым данным, эти места обладают серьезным рыбопромысловым потенциалом.

Работы проводили в сентябре сотрудники лаборатории рыбохозяйственной экологии и отдела «Ханты-Мансийский». Рейс на собственном судне филиала охватил три крупнейших притока Оби в Нижневартовском районе — реки Вах, Ватинский Ёган и Кульёган. Комплексно на этой территории рыбохозяйственные исследования проведены впервые за последние несколько десятков лет, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В реках — притоках Оби на территории Югры сосредоточены запасы водных биоресурсов. В бассейнах некоторых из них постоянно или большую часть года обитают ценные сиговые и осетровые виды, а также ихтиофауна частиковой группы: язь, плотва, окунь, елец, лещ, налим, ерш, карась, обратили внимание во ВНИРО.

Специалисты провели контрольные ловы, выполнили биологический анализ выловленных особей, оценили их размерно-возрастную структуру.

Особое внимание уделили запасам стерляди. Лов проведен на плавных песках, где планируется ежегодный сбор данных для формирования динамики изменений запаса и биологических характеристик рыб.

Для оценки состояния среды обитания в ученые взяли пробы зообентоса, зоопланктона и фитопланктона, а также воды. Кроме того, отобран ихтиологический материал на технологический и паразитологический анализы. Их проведут в лабораториях института в Тюмени.

После обработки материала ученые смогут достоверно оценить запасы промысловых рыб, состояние водных экосистем и дать рекомендации по возможным объемам и местам добычи.

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