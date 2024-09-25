На Ямале закрыли рыбалку карася

Минсельхоз России выпустил приказ о запрете промышленного лова карася в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 г.

Меры по регулированию добычи карася в ЯНАО предусмотрены приказом Минсельхоза от 3 сентября 2024 г. № 510, сообщает корреспондент Fishnews.

«Закрыть по 31 декабря 2024 года промышленное рыболовство карася в реках Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в тексте документа.

Приказ вступит в силу с 5 октября.

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