На Ямале закрыли рыбалку карася
Минсельхоз России выпустил приказ о запрете промышленного лова карася в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 г.
Меры по регулированию добычи карася в ЯНАО предусмотрены приказом Минсельхоза от 3 сентября 2024 г. № 510, сообщает корреспондент Fishnews.
«Закрыть по 31 декабря 2024 года промышленное рыболовство карася в реках Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в тексте документа.
Приказ вступит в силу с 5 октября.
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