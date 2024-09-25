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Саудовская Аравия расширила список российских экспортеров рыбы

Саудовская Аравия расширила список российских экспортеров рыбы

Компетентные структуры Саудовской Аравии одобрили для поставок рыбной продукции в страну еще несколько российских предприятий. В том числе поддержан экспорт в королевство продукции аквакультуры.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило перечень российских компаний, имеющих право на экспорт рыбной продукции.

Доступ на внутренний рынок этой страны получили еще 6 предприятий, в том числе производитель аквакультурной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В настоящее время 46 поставщиков могут экспортировать переработанную и непереработанную рыбопродукцию в королевство, добавили в ведомстве.

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