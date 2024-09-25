Полицейские собрали кучный «улов» браконьеров на Амуре

В Амурском районе Хабаровского края сотрудники полиции за сутки поймали трех мужчин, нелегально добывавших лосось. Совокупный ущерб превысил 1 млн рублей.

В рамках операции «Путина-2024» на Амуре задержали двоих жителей села Вознесенское и одного амурчанина, занимавшихся выловом красной рыбы. Мужчины между собой знакомы не были, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Проверка показала, что злоумышленники с помощью моторных лодок и рыболовных сетей добыли 53 лосося без разрешительных документов. Со слов фигурантов, рыбу они планировали использовать для личного потребления.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». С подозреваемых взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вся изъятая рыба уничтожена на месте. Катера и орудия лова поместили на ответственное хранение.

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