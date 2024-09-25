В Зауралье подготовили озера для рыбоводов

В Курганской области на аукцион выставили 10 участков под пастбищную аквакультуру. Заявки в бумажном и электронном форматах принимаются до 25 октября.

Организатором торгов выступает Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации аукциона, рыбоводные участки находятся на озерах Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Сафакулевского, Частоозерского и Шадринского муниципальных округов.

Размер разыгрываемых акваторий — от 15 до 157,7 га. Стартовая стоимость лотов варьируются от 12 тыс. до 126,1 тыс. рублей. Все РВУ предоставляются на 25 лет.

Аукцион планируется провести 31 октября в Тюмени. С победителями заключат договоры на условиях совместного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews