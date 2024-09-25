Рыбопромышленников на Азовском и Черном морях поддержат субсидией

В 2024 г. рыбохозяйственные организации, работающие в акваториях Азовского и Черного морей, получат финансирование на частичное покрытие своих операционных расходов. На эти цели направят 234,1 млн рублей.

Согласно распоряжению правительства, субсидии предназначены для рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств, работающих в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, Краснодарском крае, Запорожской и Херсонской областях, а также городе Севастополе, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию). Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года», — рассказали в пресс-службе правительства.

Работа идет в рамках государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews