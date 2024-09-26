Ученые соберут данные по важным объектам рыболовства

Специалисты ВНИРО отправились на НИС «Профессор Кагановский» для продолжения комплексных работ по учету молоди лососей, оценки запасов сардины-иваси, скумбрии и сайры в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана в осенний период.

В экспедиции участвуют сотрудники Тихоокеанского и Камчатского филиалов института. Также в состав научной группы вошли молодые специалисты из ряда университетов.

«Траловые съемки тихоокеанских лососей в западной части Берингова моря, Охотском море и сопредельных тихоокеанских водах регулярно проводятся с целью актуализации информации о закономерностях формирования численности и пространственном распределении этих рыб в морской период их жизни, подготовки прогнозов состояния запасов и величины подходов. Также будет проведена дифференциация региональных группировок лососевых», — рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Планируется, что специалисты обновят сведения об особенностях климатического режима и океанологических условий. Предусмотрено также выполнение конкретных задач для каждой акватории. Например, выполнение научно-исследовательских работ в эпипелагиали Охотского моря, западной части Берингова моря позволит собрать данные о численности, биомассе, пространственном распределении, биологии молоди лососей, их нектонного окружения. Благодаря траловой съемке эпипелагиали прикурильских вод Тихого океана планируется обновить данные о численности, биомассе, пространственном распределении, трофодинамике сардины-иваси, сайры, скумбрии и их нектонного окружения.

По итогам комплексной экспедиции ученые оценят величину запасов и параметры среды обитания важных промысловых видов: тихоокеанских лососей, сардины-иваси, скумбрии и сайры.

Эти данные лягут в основу прогноза объемов допустимого улова гидробионтов.

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