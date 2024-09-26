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Гренландский кит попал на отмель в районе мыса Врангеля. Фото пресс-службы Росприроднадзора

Севшего на мель кита спасли на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае гренландский кит попал на отмель и не смог во время отлива вернуться в море. Дождаться прилива животному помогли сотрудники Росприроднадзора, ученые и другие находившиеся рядом люди.

25 сентября в региональное управление Росприроднадзора поступила оперативная информация о том, что днем в районе мыса Врангеля кит, уходя от косаток, оказался на отмели. Из-за начавшегося отлива животное не смогло самостоятельно уйти в открытое море.

Об этом в экстренном порядке уведомили научную группу Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН), работающую в этом районе. Специалисты мониторят местную популяцию гренландских китов.

Ученые дали рекомендации, группа людей, находящаяся рядом, наблюдала за состоянием млекопитающего. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росприроднадзора, кита регулярно поливали морской водой и отпугивали птиц, не тревожа животное без необходимости.

Также на место приехали сотрудники ИПЭЭ РАН. В итоге кит смог дождаться прилива и уйти в море.

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