Китай пополнил список поставщиков рыбной муки новыми российскими судами

Главное таможенное управление КНР одобрило для поставок рыбной муки и жира новые российские производственные площадки. В том числе суда, построенные по программе инвестиционных квот.

Новый российский флот, в том числе построенный под инвестиционные квоты, вошел в обновленный перечень российскихпроизводственных мощностей, продукция которых — рыбная мука и жир — одобрена для поставок в Китай. В списке, который со ссылкой на ГТУ опубликовала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, новые суда «Георгий Мещеряков», «Белое море», «Механик Сизов», «Дмитрий Кожарский», «Капитан Мартынов», сообщает корреспондент Fishnews.

Включение построенных по инвестквотам судов в список поставщиков рыбной муки в КНР устранило нетарифный барьер для поставок этой продукции с новых мощностей на ключевой рынок, отметил президент АСРФ Алексей Осинцев. Он назвал это результатом системной работы Минсельхоза и Россельхознадзора по развитию экспорта.

В объединении привели данные, согласно которым за пять лет — с 2018 по 2023 гг. — выпуск рыбной муки в России вырос в полтора раза (со 116,5 до 174,1 тыс. тонн) со среднегодовым темпом прироста 8,4%. «По прогнозам экспертов, по итогам 2024 года в сравнении с 2023 годом производство вырастет еще на 11% — до 193 тыс. тонн, а объем экспорта увеличится более чем на 30% и составит 189 тыс. тонн», — заявили в ассоциации.

В организации обратили внимание, что в 2023 г. рыбная мука продемонстрировала рост экспортной цены по сравнению с 2022 г. на фоне общего снижения экспортных цен на рыбную продукцию. Если средняя расчетная цена тонны рыбопродукции в целом снизилась на 11,7%, то тонна рыбной муки подорожала на 1,1%.

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