Форелеводы Подмосковья пополняют статистику российской аквакультуры

Выращиванием популярного объекта аквакультуры — форели — в Московской области занимается три предприятия, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

За первую половину года подмосковные рыбоводы вырастили 69 тонн товарной форели. Она реализуется на территории области, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Форель — популярный объект аквакультуры в Подмосковье. Выращиванием занимаются Бисеровский рыбокомбинат в Богородском округе, НЦ «Селекцентр» в Дмитровском, Мансуровское карьероуправление в Истре.

Общая площадь прудов Бисеровского рыбокомбината составляет около 600 га, форель выращивается в садках, установленных на специальных понтонных линиях. НЦ «Селекцентр» работает в отрасли селекции и генетики, производства и реализации товарной рыбы и рыбопосадочного материала. ЗАО «Мансуровское карьероуправление» выращивает радужную форель и осетра, а также на базе открытого при хозяйстве рыбоперерабатывающего цеха производит деликатесы из форели и осетра, уточнили в профильном министерстве.

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