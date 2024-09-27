Под индустриальное рыбоводство в Коми распределят участки

Торги по заключению договоров на рыбоводные участки в Коми планируется провести 7 ноября. Акватории предполагаются под индустриальное выращивание.

Аукцион по распределению рыбоводных участков организует Северо-Западное теруправление Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый РВУ сформирован на озере Пожня, его площадь - 0,11 га. Второй участок - на реке Малая Визинга, площадью 0,0448 га. Участки за покупателями будут закреплены на десять лет.

Начальная цена первого лота - 352 рубля, второго - 143,36 рубля.

Прием заявок на участие завершится 25 октября, сами торги запланированы 7 ноября в Санкт-Петербурге.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews