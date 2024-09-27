Найти и поймать рыбу поможет автоматизированная система

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами. АСУ ТП, созданная концерном «НПО «Аврора», помогает экипажу оптимально решать рыбопоисковые, промысловые и прочие задачи.

Как рассказал директор научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей» Роман Петров в статье для журнала «Fishnews — Новости рыболовства», АСУ ТП была разработана специально для добывающего флота на базе современного оборудования и средств промышленной автоматизации. Она позволяет контролировать различные процессы на операторских станциях с помощью модулей ввода/вывода, расположенных в машинных, грузовых отделениях судна.

Системная архитектура построения АСУ ТП является децентрализованной для обеспечения безопасности и простоты монтажа. При этом управление и эксплуатация всех элементов системы осуществляется централизованно с операторских станций.

В состав АСУ ТП входят следующие функциональные подсистемы:

- система «АСУ-ТП-СПФ-О» — интегрированная рыбопоисковая система (ИРПС), включающая в себя гидролокатор кругового обзора (ГКО) и систему контроля параметров трала (СКПТ);

- система «Улов» — системы формирования и ведения электронного промыслового журнала и передачи информации в береговой центр;

- система внешней связи — система средств радиосвязи и навигации;

- система «Корракс-РМС» — система автоматизированного управления движением (САУД);

- ИСУ ТС «Авролог ТС СПФ» — интегрированная система управления техническими средствами;

- система «Авролог РПО СПФ» — система управления рыбопромысловым оборудованием;

- система «Авролог НК СПФ» — система расчета безопасности судовождения и маневрирования.

Совокупность характеристик АСУ ТП СПФ позволяет утверждать, что эта система является конкурентоспособной на внутреннем российском и зарубежных рынках, отмечает автор статьи.

«АСУ ТП СПФ обеспечивает оптимальное решение рыбопоисковых задач, координированное управление рыбопромысловым и прочим оборудованием судна. Эта технология улучшает качество управления экипажем и его информирования, повышает надежность и безопасность эксплуатации судна с учетом специфики района промысла», — подчеркивает Роман Петров.

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Подробно обо всех возможностях автоматизированной системы читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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