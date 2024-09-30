Лов лосося на севере Хабаровского края закроется с октября

Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб в Хабаровском крае определила сроки завершения добычи горбуши, кеты и гольцов в Тугуро-Чумиканском районе и акватории Сахалинского залива, прилегающей к Николаевскому району.

Согласно решению краевой комиссии, добыча кеты, горбуши и гольцов в Северо-Охотоморской подзоне в Тугуро-Чумиканском заливе и акватории Сахалинского залива, прилегающей к Николаевскому району, запрещается с 1 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Такой срок предусмотрен для промышленного лова, организации любительской рыбалки и традиционного рыболовства.

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