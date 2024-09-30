Акватории на Байкале подготовили под традиционный лов

В Республике Бурятия на конкурс выставлены три участка для традиционного рыболовства на озере Байкал. Заявки принимаются до 30 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует республиканское агентство по государственным закупкам, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, РЛУ площадью от 272 га до 5295 га расположены в административных границах Баргузинского района. На них предусмотрена добыча омуля, сига и хариуса.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения квот за последние четыре года, средняя численность членов общины КМНС за этот период и удаленность участка от места нахождения общины. Рассмотрение заявок запланировано на 5 ноября. Участки предоставляются на 15 лет.

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