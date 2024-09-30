«Русский минтай» выиграл суд у Росрыболовства

Столичный арбитражный суд рассмотрел иск Росрыболовства к компании «Русский минтай» о взыскании более 1 млрд рублей штрафа. Разбирательства шли вокруг выполнения норматива по выпуску продукции на береговом заводе, построенном под инвестквоты.

Напомним, что «Русский минтай» (РРПК) построил под инвестиционные квоты вылова минтая и сельди береговое предприятие в Приморском крае.

В Росрыболовстве указывали, что, по данным отчета от 29 декабря 2021 г., в 2021 г. инвестквоты компании составили суммарно 14683,38 тонны. Соответственно, «Русский минтай» должен был произвести в этом году не меньше 10278,27 тонны рыбопродукции (то есть 70% от инвестквот), приводится информация в судебном решении.

Однако, согласно отчету, произведено 10187,08 тонны, или 69,4% от суммарного объема инвестквот. Ведомство посчитало, что обязанности по выпуску продукции не выполнены и инвестор должен уплатить штраф — сумму финансового обеспечения по проекту, увеличенную с учетом уровня инфляции, — а это свыше 1 млрд рублей.

Однако «Русский минтай» с такими выводами не согласился, сообщает корреспондент Fishnews. Так, ответчик указал: «ни договор, ни законодательство, действовавшее на момент заключения договора, не содержат порядка расчета «70% совокупного объема квот». Истец и иные уполномоченные органы к моменту заключения договора, а также вплоть до даты предоставления инвестором отчета за 2021 год не предоставили официальных разъяснений относительно порядка толкования подпункта «и» пункта 6 договора».

В компании отметили, что положения договора никак невозможно толковать таким образом, что стороны предполагали производить конечный продукт в объеме 70% от совокупного объема квоты.

Законодатель был заинтересован в стимулировании выпуска продукции глубокой переработки, обратил внимание ответчик. Но обеспечить, чтобы при глубокой переработке готовая продукция по весу составляла «70% от совокупного объема квот», невозможно.

«Таким образом, поскольку целью правового регулирования является стимулирование наиболее глубокой переработки инвесторами водных биоресурсов на российских заводах, следует признать, что в договоре и постановлении правительства РФ от 25.05.2017 № 632 закреплена обязанность инвестора направить «70% от совокупного объема квот» на завод для производства продукции (независимо от объема конечного продукта)», — приводится довод предприятия.

По мнению ответчика, действовавшее по состоянию на 2021 г. законодательство не предусматривало обязанности инвестора произвести продукты в объеме 70% от совокупного объема квоты. Обязательство заключалось в том, чтобы направить на переработку и производство на заводе рыбу, объем которой был не меньше 70% от совокупного объема выделенной квоты. Указано, что такое требование компания выполнила.

Также ответчик ссылается на то, что выполнил и обязанность, предусмотренную новой редакцией закона, — о производстве в объеме не менее 60%. Приведены и другие доводы.

Суд пришел к выводу о правомерности возражений ответчика. Он действовал «с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, принял все меры для надлежащего исполнения обязательства, в связи с чем требования истца суд признает не обоснованными и не подлежащими удовлетворению», сказано в решении. В удовлетворении исковых требований отказано.

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