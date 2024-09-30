Новости
Завод был построен в том числе под квоты минтая

«Русский минтай» выиграл суд у Росрыболовства

Столичный арбитражный суд рассмотрел иск Росрыболовства к компании «Русский минтай» о взыскании более 1 млрд рублей штрафа. Разбирательства шли вокруг выполнения норматива по выпуску продукции на береговом заводе, построенном под инвестквоты.

Напомним, что «Русский минтай» (РРПК) построил под инвестиционные квоты вылова минтая и сельди береговое предприятие в Приморском крае.

В Росрыболовстве указывали, что, по данным отчета от 29 декабря 2021 г., в 2021 г. инвестквоты компании составили суммарно 14683,38 тонны. Соответственно, «Русский минтай» должен был произвести в этом году не меньше 10278,27 тонны рыбопродукции (то есть 70% от инвестквот), приводится информация в судебном решении.

Однако, согласно отчету, произведено 10187,08 тонны, или 69,4% от суммарного объема инвестквот. Ведомство посчитало, что обязанности по выпуску продукции не выполнены и инвестор должен уплатить штраф — сумму финансового обеспечения по проекту, увеличенную с учетом уровня инфляции, — а это свыше 1 млрд рублей.

Однако «Русский минтай» с такими выводами не согласился, сообщает корреспондент Fishnews. Так, ответчик указал: «ни договор, ни законодательство, действовавшее на момент заключения договора, не содержат порядка расчета «70% совокупного объема квот». Истец и иные уполномоченные органы к моменту заключения договора, а также вплоть до даты предоставления инвестором отчета за 2021 год не предоставили официальных разъяснений относительно порядка толкования подпункта «и» пункта 6 договора».

В компании отметили, что положения договора никак невозможно толковать таким образом, что стороны предполагали производить конечный продукт в объеме 70% от совокупного объема квоты.

Законодатель был заинтересован в стимулировании выпуска продукции глубокой переработки, обратил внимание ответчик. Но обеспечить, чтобы при глубокой переработке готовая продукция по весу составляла «70% от совокупного объема квот», невозможно.

«Таким образом, поскольку целью правового регулирования является стимулирование наиболее глубокой переработки инвесторами водных биоресурсов на российских заводах, следует признать, что в договоре и постановлении правительства РФ от 25.05.2017 № 632 закреплена обязанность инвестора направить «70% от совокупного объема квот» на завод для производства продукции (независимо от объема конечного продукта)», — приводится довод предприятия.

По мнению ответчика, действовавшее по состоянию на 2021 г. законодательство не предусматривало обязанности инвестора произвести продукты в объеме 70% от совокупного объема квоты. Обязательство заключалось в том, чтобы направить на переработку и производство на заводе рыбу, объем которой был не меньше 70% от совокупного объема выделенной квоты. Указано, что такое требование компания выполнила.

Также ответчик ссылается на то, что выполнил и обязанность, предусмотренную новой редакцией закона, — о производстве в объеме не менее 60%. Приведены и другие доводы.

Суд пришел к выводу о правомерности возражений ответчика. Он действовал «с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, принял все меры для надлежащего исполнения обязательства, в связи с чем требования истца суд признает не обоснованными и не подлежащими удовлетворению», сказано в решении. В удовлетворении исковых требований отказано.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

Генеральный директор компании «Шифудо»

Анатолий БУРКОВ

Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток»

Александра СУХАРЕВА

У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Директор компании «Полярная звезда»

Павел Ковальчук

Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга Булкова

Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.