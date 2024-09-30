Депутаты готовятся рассмотреть законопроект о постоянных рейдах рыбоохраны

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал принять в первом чтении проект закона о возможности органов рыбоохраны работать в режиме постоянного рейда. Законопроект также получил поддержку правительства.

Проект изменения федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в конце июня внесли на рассмотрение Госдумы парламентарии Ивановской области, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки предполагают возможность осуществления государственного контроля (надзора) в области рыболовства и охраны водных биоресурсов в режиме постоянного рейда. По мнению разработчиков, изменения помогут повысить результативность рыбоохраны.

Профильный комитет Госдумы в своем заключении отметил важность и актуальность законопроекта. Депутаты считают, что реализация поправок «существенно повысит возможности органов рыбоохраны по выявлению и пресечению правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

На своевременность инициативы указало и правительство. Законопроект обусловлен необходимостью обеспечивать постоянное присутствие сотрудников органов рыбоохраны на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, заявили в кабмине.

Комитет предлагает рассмотреть проект закона в первом чтении на заседании Государственной Думы 2 октября.

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