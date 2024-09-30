Уловы иваси перевалили за 300 тыс. тонн

На 29 сентября российский флот освоил на пелагической путине более 303 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). За отчетный период прошлого года было добыто около 230 тыс. тонн.

Сейчас в промысле сардины и скумбрии участвуют 30 единиц добывающего флота. В прошедшую неделю работало от 14 до 19 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем ежесуточно лов вели 17 судов. Одно судно оснащено кошельковым неводом, остальные — пелагическими тралами. Количество судо-суток (СС) лова за неделю составило 117, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным специалистов, промысел велся в акватории Южно-Курильской и Северо-Курильской зон на перепаде температур 8-12°С. Уловы сардины сопоставимы с уровнем прошлой недели, максимальный суточный вылов у отдельных судов превышал 830 тонн, средний вылов на СС составил 204 тонны, за неделю — 23 810 тонн.

Скумбрии за неделю освоили 62 тонны. Ее нарастающий вылов достиг 2,4 тыс. тонн (на отчетную дату прошлого года — 9,6 тыс. тонн).

В открытых водах на лове сайры работают суда под флагами КНР, Тайваня и Республики Корея общим количеством около 150 единиц. По имеющейся у ТИНРО информации, на 21 сентября они поймали 88,9 тыс. тонн. Также на сайре работают два российских судна, нарастающий вылов которых — 164 тонны.

Промысел сардины, скумбрии и других пелагических объектов в открытых водах ведут около 100 судов, преимущественно под флагом Китая, в районе с центральными координатами 44°48’с.ш., 157°22’в.д.

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